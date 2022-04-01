В Европарламенте пообещали быстро сделать Украину кандидатом в ЕС
Председатель Европарламента Метсола пообещала быстро сделать Украину кандидатом в ЕС
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:17, 01 апреля 2022
Роберта Метсола Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Об этом она заявила в ходе встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщает пресс-служба украинского парламента. Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам.
Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, и это я обещаю вам от Европейского парламента, — заявила Метсола.
Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее одобрила очередную поставку оружия для украинской армии. Таким образом Украина получит 58 бронетранспортёров, которые ранее принадлежали армии ГДР. Отмечается, что оснащённые пушками и пулемётами бронетранспортёры являлись стандартным вооружением стран Варшавского договора, а к Германии они перешли после объединения страны в 1990 году. Однако Германия передала их Швеции, которая, в свою очередь, продала их чешской компании. Именно она пытается продать оружие украинской армии, но для этого ей требовалось разрешение Германии.