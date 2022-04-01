В Европарламенте пообещали быстро сделать Украину кандидатом в ЕС

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг обвинения России в том, что Киев стоит за нападением на нефтебазу в Белгороде. Об этом сообщает портал «НВ-Украина».

Они говорят, что мы это сделали. По нашей информации, это не соответствует действительности. Мы это не комментируем, — заявил Данилов. Также Данилов прокомментировал заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова о том,...