В Европарламенте обеспокоены сотрудничеством России и Ирана Депутат Европарламента Фотыга: Москва пытается укрепить экономические связи с Тегераном

Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Анна Фотыга

Москва предпринимает попытки укрепить экономические связи с Тегераном и обойти санкции, заявила экс-глава МИД Польши, действующий депутат Европарламента Анна Фотыга в письме Еврокомиссии. Как пишет RT, в распоряжение которого попал документ, политик призвала принять меры для предотвращения «уклонения России и Ирана» от ограничений Евросоюза.

В свете укрепления экономического сотрудничества и сведений об использовании своп-схемы, предусматривающей снабжение Тегерана российской нефтью в обмен на продажу Ираном своей нефти клиентам в России, какие меры могут быть приняты, чтобы предотвратить уклонение России и Ирана от санкций ЕС и международных санкций? — написала Фотыга.

По словам евродепутата, конфликт на Украине стал причиной более тесного сотрудничества России и Ирана. Фотыга напомнила, что в июле Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании. Проекты в рамках соглашения оцениваются в $40 млрд, отметила политик.

Евродепутат также заинтересован в оценке Еврокомиссии перспектив возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий, в частности, иранской ядерной сделки, с учетом того что Тегеран оказывает политическую и экономическую поддержку Москве.

В середине сентября президент России Владимир Путин на встрече с со своим коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что отношения стран развиваются «по всем векторам». По словам главы РФ, об этом свидетельствует увеличение товарооборота между двумя государствами на 81% за 2021 год, а в течение первых пяти месяцев 2022 года этот показатель вырос еще на 30%.