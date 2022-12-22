В Еврокомиссии заявили о достижении потолка санкций против России Еврокомиссар Синкявичус заявил о достижении потолка санкций против России

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Санкции против России со стороны Европы достигли своего потолка, считает еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс. В эфире радиостанции Ziniu radijas он заявил, что страны ЕС из-за ограничений влезли в тугую петлю, что негативно сказывается в том числе и на стоимости энергоносителей в Европе.

Я давно сказал, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть нововведений. <...> Я не вижу областей, где эти санкции должны быть дополнительными, чем-то новым. Если реально посмотреть на эти ключевые области, когда речь идет о российской экономике, то эта петля довольно тугая. И она продолжает продвигаться вперед в том, что касается зависимости Евросоюза от российских энергоносителей, — сказал Синкявичус.

При этом он подчеркнул, что бо́льшая часть работ по продвижению к энергонезависимости от Москвы уже проделана.

По словам еврокомиссара, самая главная задача на сегодняшний день — следить за выполнением уже введенных ограничений и не допускать обхода санкций.

16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России. В список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС заморозит активы двух российских банков, а также введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Также Евросоюз запретит экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты. Кроме того, Совет Европы отзовет лицензии на вещание российских телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первого. По мнению руководства ЕС, эти СМИ помогают дестабилизировать обстановку на Украине.