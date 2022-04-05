В ЕС назвали сферы, по которым ударит пятый пакет санкций

Пятый санкционный пакет ЕС против России может коснуться сфер торговли, транспорта и угля. Об этом на пресс-конференции рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передаёт РИА Новости. При этом он уточнил, что окончательный перечень ограничительных мер ещё на стадии согласования.

Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля, — сказал Домбровскис.

Он добавил, что для принятия финального документа, необходимо единогласное решение 27 стран-членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в новом пакете санкций также будет предусмотрено закрытие границ для российских грузоперевозчиков и персональные ограничения в отношении олигархов и их семей.

Накануне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о возможности новых санкций со стороны США. По его словам, американцы вряд ли откажутся от санкционной практики в отношении России.