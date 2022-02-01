В Еврокомиссии признали опасность антироссийских санкций для Европы

Заместитель главы Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявил, что вводимые против России санкции могут не оказать должного влияния на страну. Тем не менее, по его словам, ограничения могут нанести удар и по самой Европе, пишет агентство Reuters.

Он отметил, что против РФ готовятся достаточно жёсткие санкции, в основном сосредоточенные на газопроводе «Северный поток — 2», в случае её «дальнейшей агрессии». По его словам, они должны иметь сдерживающий эффект, «показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжёлые последствия».

Понятно, что если прибегать к массивным санкциям, они также повлияют на экономику ЕС. <...> Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе, — сказал Домбровскис.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в сенате Конгресса США сообщило, что новый пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины может быть одобрен уже на этой неделе. Отмечается также, что американские сенаторы пока не решили, будут ли вводиться санкции в превентивном порядке и против газопровода «Северный поток — 2».