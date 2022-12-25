Названы игры года с лучшей графикой Digital Foundry назвал Horizon Forbidden West игрой с лучшей графикой в 2022 году

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Игра Horizon Forbidden West

Эксперты Digital Foundry (подразделение издания Eurogamer, специализирующееся на оценке технического состояния видеоигр) назвали Horizon Forbidden West игрой с лучшей графикой в 2022 году. Второе место занял космический хоррор The Calisto Protocol, а замкнула тройку лидеров игра Portal.

Так, по мнению экспертов, Horizon Forbidden West отличается высоким качеством лицевой анимации и текстур кожи. Кроме того, в игре окружение выглядит отлично как на PS5, так и на PS4. При этом специалисты отметили, что в зависимости от вида приставки все же меняется качество детализации.

В The Calisto Protocol эксперты отметили реалистичность графики. По мнению специалистов, игра могла бы побороться за лидирующую позицию в рейтинге, но в ней много технических проблем, не решенных с момента релиза.

В игре Portal эксперты Digital Foundry подчеркнули преимущество поддержки RTX-технологии реалистичной симуляции физики света. По мнению специалистов, при включении RTX игра преображается.

Ранее на церемонии The Game Awards 2022 лучшей игрой года назвали фэнтезийный ролевой боевик Elden Ring. Кроме того, видеоигра получила высшую награду в категориях «Лучший арт», «Лучшая RPG», «Лучшая работа геймдиректора».

Шесть наград взяла God of War Ragnarok: она выиграла в категориях «Лучшее повествование», «Лучшая приключенческая игра», «Лучший саундтрек», «Лучший дизайн звука», «Инновации в доступности», также приз за главную роль получил Кристофер Джадж, исполнивший роль Кратоса в игре.