В эстонском депздраве заявили о признании всех вакцин

В департаменте здоровья Эстонии заявили, что признают все вакцины от коронавируса, даже если они не зарегистрированы в ЕС. Достаточно, чтобы препараты были признаны страной-производителем. Это связано с тем, что в Эстонии проживает множество студентов из других государств и часто они предпочитают прививаться препаратами не из списка официально разрешённых в Эстонии. Об этом пишет Delfi.

Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной, — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что ранее международный экзаменационный центр Таллинского университета попросил специалистов депздрава уточнить, какие вакцины, помимо четырёх официально используемых в Эстонии, безопасны и эффективны для использования жителями страны.

По всей видимости, ситуация связана с иностранными студентами, которые могут быть привиты другими препаратами. Отмечается, что некоторые из них предпочитают защищаться от заражения зарубежными вакцинами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции завода, где производится препарат. Производитель препарата должен подтвердить, что завод согласен с правилами практик производства.