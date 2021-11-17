В Эстонии заявили о готовности установить заграждение на границе с Россией

Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что военные готовы установить временное проволочное заграждение на границе с Россией для предотвращения возможных «гибридных атак» на границы Европейского союза и НАТО. В эфире телеканала ETV он отметил, что сейчас признаков угрозы со стороны РФ не наблюдается, однако нужно быть готовыми к быстрому развитию ситуации.

Мы готовы к возведению временного проволочного заграждения протяжённостью более 30 км. Так как требуется три-четыре ряда, то в реальности у нас есть проволока на 130 км. Я убеждён, что весьма скоро это реализуется, — заявил Лаанет.

По его словам, необходимо быть готовыми к тому, что кризис на польско-белорусской границе затянется, поскольку это «в интересах как Лукашенко, так и Путина».

Цель Путина в том, чтобы события на границе Литвы и Польши были по возможности интенсивными, чтобы он мог действовать с войсками на украинской границе, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что строительство стены на польско-белорусской границе начнётся 15 декабря. Об этом заявил сенатор Кшиштоф Мруз. По его словам, сейчас власти заканчивают выбор исполнителей. До этого в Польше выразили намерение построить капитальное заграждение к первой половине 2022 года. На подобные меры было решено пойти из-за начавшегося в мае и обострившегося в ноябре миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.