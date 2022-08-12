В Эстонии задержали журналистов «Известий»

Фото: Shutterstock

Полиция Эстонии

Съемочную группу газеты «Известия» задержали в Эстонии, передает издание. В его сообщении отмечается, что когда корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, в вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции.

Сейчас журналисты вместе с правоохранителям ждут представителя миграционной службы. В чем обвиняют Солдатову и Тимофеева — пока неизвестно, — говорится в сообщении.

7 августа министр внутренних дел самопровозглашённой республики Косово Джеляль Швецла сообщил о задержании корреспондентки российской газеты «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой, когда та пыталась въехать в регион. Глава полицейского ведомства обвинил россиянку в шпионаже.

В тот же день корреспондента выпустили на свободу, после чего она самостоятельно отправилась на границу с Сербией. Посольство России в Сербии назвало задержание Асламовой провокацией косовских властей и отметило, что инцидент стал очередным примером игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу слова. Дипмиссия призвала секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, и Миссию ЕС и профильные международные организации срочно публично оценить произошедшее.