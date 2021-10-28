В Эстонии ввели новые ограничения по борьбе с коронавирусом

В Эстонии вводятся новые ограничения по борьбе с коронавирусом: с 29 октября обязанность носить маску распространяется и на любую контролируемую деятельность в помещениях и действует с 12-летнего возраста. Об этом сообщается на сайте правительства.

Маски необходимо носить в том числе при занятиях спортом, а также в банях, спа-салонах, бассейнах и аквацентрах. От них можно отказаться во время занятий, при которых это не представляется возможным, например, непосредственно занимаясь спортом и при соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане. От обязанности ношения масок освобождаются работники, работодатель которых предусмотрел в анализе конкретной рабочей среды иной способ препятствования распространению коронавируса.

С 1 ноября для доступа к контролируемым мероприятиям COVID-справку о перенесённом заболевании, вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте должны предъявлять также лица в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Для лиц в возрасте 18 лет и старше по-прежнему действует только справка о вакцинации или перенесённой болезни. Кроме того, вместе с COVID-справкой необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также с 1 ноября в публичных помещениях устанавливается ограничение на передвижение с 23.00 до 06.00. Оно касается ночных баров и клубов, ресторанов и других развлекательных и увеселительных заведений. В эти часы должны быть закрыты кинотеатры, театры и концертные залы, музеи и места проведения выставок, аквацентры, спа-салоны, общественные бани, бассейны и так далее. В 23.00 должны заканчиваться спортивные соревнования и мероприятия.

Кроме того, члены правительства посчитали необходимым отменить до 10 января все крупные мероприятия, которые не являются крайне необходимыми, и повысить до 90% уровень вакцинации работников правительственного сектора и госучреждений. К этому же должны стремиться все местные самоуправления и их учреждения. Правительство также поддержало предложение министра образования и науки Лийны Керсна о введении еженедельного мониторингового тестирования в школах.

Ранее в Эстонии вступили в силу ограничения для тех, кто не болел COVID-19 и не прошёл вакцинацию от вируса. Для них ограничивается допуск на развлекательные и спортивные мероприятия, а также доступ в ряд общественных мест, куда раньше пускали по результатам отрицательного ПЦР-теста. Власти не запретили непривитым гражданам посещать продуктовые магазины, но при этом ужесточили требования масочного режима.