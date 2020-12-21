В Эстонии создали лекарство от COVID-19, но на испытание нет денег

https://static.news.ru/photo/5f64b182-43aa-11eb-b443-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эффективное лекарство от коронавируса, которое успешно прошло испытания на животных, создали в Эстонии. Об этом заявил владелец предприятия Icosagen, биомедицинский технолог, академик Март Устав.

Говоря о лекарстве, Устав заявил, что оно способно подавить любую мутацию COVID-19, кроме одной, чисто теоретической. Он добавил, что разработчики одним из компонентов препарата использовали антитела, взятые у одного тартуского пациента. Но довести до потребителя новое лекарство предприятие Icosagen не может, поскольку не хватает денег.

Сумма в 10 миллионов евро для проведения второй фазы, то есть клинических исследований, нам не по карману, — сказал он порталу эстонского телерадиовещания ERR.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан.