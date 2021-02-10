В Эстонии русскоязычных жителей назвали понаехавшим человеческим мусором

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Председатель столичной фракции консервативной народной партии Эстонии Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны человеческим мусором.

Таким образом депутат прокомментировал пост бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который выразил возмущение тем, что российских участников несанкционированных акций сравнивают с защитниками мемориала «Бронзовый солдат». Он подчеркнул, что такая позиция предаёт эстонскую государственность и российскую демократию.

В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом, — цитирует Калласа Sputnik Эстония.

Ранее депутат эстонского парламента от Центристской партии, которая входит в правящую коалицию, Оудекки Лооне назвала лицемерной риторику властей, которые регулярно критикуют Россию, но ничего не говорят про нарушения европейских и американских союзников. Лооне выступает за одинаковый подход в международных отношениях. Политик подчеркнула, что если власти критикуют что-либо в одних странах, то также необходимо делать и по отношению к другим. По её словам, государство, которое проводит политику «двойных стандартов», всегда проигрывает.

Она понимает, что её точка зрения непопулярна в Эстонии, тем не менее Лооне не боится критики. Депутат подчеркнула, что живёт в демократическом государстве, где можно свободно выражать своё мнение, кроме того, определённое количество граждан согласны с ней. Эти граждане являются её избирателями, и депутат представляет их голос, писал NEWS.ru.