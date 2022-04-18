В Эстонии рассмотрят законопроект о сносе памятников советским солдатам

Законопроект о демонтаже памятников советским и российским солдатам в общественных местах рассмотрит парламент Эстонии. Инициатива принадлежит фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE), сообщает латвийское агентство LETA.

Пояснение к законопроекту дал депутат от EKRE Пауль Пуустусмаа. Он призвал «избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм». Парламентарий добавил, что правительство страны должно создать правовые основы для «корректного удаления» из публичного пространства памятников, которые героизируют действия советской и российской армий.

Между тем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Лиц, ответственных за инцидент, планируют привлечь к ответственности по статье об оскорблении памяти защитников Отечества.