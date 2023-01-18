В Эстонии политика исключили из партии из-за оскорбления Зеленского Назвавшего Зеленского наркоманом эстонского политика Юргенсона исключили из партии

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Эстонского политика Всеволода Юргенсона исключили из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) после того, как он назвал Владимира Зеленского наркоманом, пишет радио Sputnik. По мнению руководства партии, бывший соратник сделал заявление, которое «не отражает взгляды и цели партии». EKRE поддерживает политику Киева.

Юргенсон сделал публичные заявления, которые не отражают взгляды или цели партии, чем нанес ущерб ее имиджу. EKRE однозначно поддерживает борьбу Украины за свою страну. Мы проголосовали за все инициативы Госсобрания, поддерживающие Украину, — сказали представители EKRE.

По словам самого Юргенсона, он высказывал свое личное мнение. Он добавил, что сожалеет о своем исключении.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс ранее раскритиковала внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, который надел на встречу в президентом Байденом спортивный костюм цвета хаки. Она добавила, что не могла перестать смеяться при виде украинского лидера. По ее словам, выглядело так, будто «перед глазами постоянно маячит пропаганда». Журналистка отметила, что Зеленский всем видом показывает, что у него нет времени надевать костюмы, так как он занят «геройскими делами». Она напомнила, что все это происходит на деньги американских налогоплательщиков.