В Эстонии ограничат доступ к сайтам российских СМИ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал очень аккуратной проводимую Россией спецоперацию на Украине, одновременно подчеркнув, что в Евросоюзе на это не обращают внимания. По его словам, об этом свидетельствует реакция одного из руководящих деятелей Евросоюза. Трансляция интервью министра телеканалу РБК ведётся на YouTube-канале МИД России.

Когда мы поинтересовались: «Почему же вы так истерите по поводу того, что делается нашими военными в рамках, в общем-то, очень аккуратной специальной военной операции <...>, он на это сказал: «Мы...