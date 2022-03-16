В Эстонии ограничат доступ к сайтам российских СМИ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:04, 16 марта 2022
Таллин, ЭстонияФото: wikiway.com
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Эстонский департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) потребовал телекоммуникационные компании страны заблокировать сайты нескольких российских СМИ, среди которых Первый канал, РЕН ТВ, НТВ, Lenta.ru и ТАСС. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. Уточняется, что запрет будет действовать 12 месяцев.
Соответствующие ресурсы распространяют военную пропаганду и разжигают вражду. Предписание департамента будет действовать 12 месяцев,— указано на сайте департамента.
16 марта стало известно, что видеоплатформа YouTube закрыла аккаунт православного канала «Спас», который насчитывал более 1 млн подписчиков.
Ранее представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.