https://static.news.ru/photo/3f83a934-5c9e-11ea-a311-fa163e074e61_660.jpg Фото: riigikogu.ee

Эстонские политики предложили сделать государственным праздником день отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Это произошло 24 декабря 1989 года.

Инициативу внесли в парламент бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель, экс-министр лёгкой промышленности ЭССР Юри Крафт и учёный-экономист Ивар Райг. По их мнению, которое приводит портал телерадиовещания ERR, это событие послужило восстановлению независимости Эстонии.

Решение съезда народных депутатов СССР, подписанное Михаилом Горбачёвым, можно считать важнейшим документом для восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Это решение знаменует собой одну из величайших побед эстонских политиков в международной политике прошлого века, — говорится в обращении.

Существование секретных протоколов было публично признано 23 декабря и подверглось политической и юридической оценке на съезде народных депутатов Советского Союза 24 декабря 1989 года. Документы были денонсированы.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутаты эстонского парламента приняли резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории». Документ осуждает «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны. Из текста резолюции следует, что эстонские парламентарии поддерживают Польшу и другие европейские страны, «которые Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны». В документе утверждается, что Вторая мировая война якобы стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».