Американцы и эстонцы провели учения по противодействию «Новичку»

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Курс обучения эстонских силовиков по противодействию боевым отравляющим веществам типа «Новичок» провели эксперты из США.

Госдеп США обосновал связанный с химическим оружием тренинг тем, что Россия якобы неоднократно пыталась уничтожить своих противников при помощи оружия массового поражения. Об этом сообщило таллинское издание Õhtuleht.

Россия имеет печально известную историю применения оружия массового уничтожения против своих врагов. «Новичок» использовался при покушениях на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году и на Алексея Навального в российском Томске в 2020 году, — цитирует издание представителя Госдепа США.

Советник по внутренней обороне и готовности к кризисам МВД Эстонии Тоомас Малва в свою очередь добавил, что обучение в Эстонии прошли представители министерств и ведомств, отвечающих за внутреннюю безопасность, включая полицию безопасности, спасательный департамент, департамент окружающей среды, департамент здоровья и сельскохозяйственно-продовольственный департамент.

Партнёры помогли нам расширить знания и навыки в этой области на примерах событий, которые происходили в мире в последние годы, — заявил Малва.

При этом подробностей обучения не приводилось.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Ранее издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели совместное расследование о предполагаемых отравителях из ФСБ Алексея Навального. По их информации, к покушению на оппозиционера причастны восемь человек: Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец, Владимир Паняев.

Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут, писал NEWS.ru.