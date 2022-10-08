В ЕС Зеленского назвали вышедшим из-под контроля Франкенштейном

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо заявил в своей статье, что президент Украины Владимир Зеленский «вышел из-под контроля своих создателей». И это, считает журналист, теперь влечет множество проблем для ЕС.

Травальо считает, что «бесконечные запросы и претензии» украинского лидера Зеленского не следует принимать к исполнению как догму, так как не всегда оказывается, что его интересы совпадают с интересами его же народа, а уж тем более — с интересами европейских стран.

Слишком долго мы позволяли ему делать и говорить всё, принимая за чистую монету. Он выступал в греческом парламенте с нацистом из [неонацистской группировки] «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ — NEWS.ru.), и все молчали. Он объявлял 11 оппозиционных партий вне закона, и все молчали. Он подвергал жестким репрессиям русскоязычных «коллаборационистов», и все молчали, — аргументирует итальянский журналист.

На этом Травальо не остановился и продолжил «перечень требований» украинского лидера, имея в виду недавние события. Более всего главреда газеты в этой ситуации поразил цинизм украинского лидера.

Он распространял ложь о российских ракетах над Запорожской АЭС и пытках с выдергиванием золотых зубов, и все молчали. Он нас заставлял отказаться от российского газа, который потом сам же покупал, получая доход от прав на транспортировку по газопроводам, и все молчали, — подчеркнул репортер.

ЕС при этом имеет полное право настаивать, чтобы финансируемый им союзник вел бы себя более цивилизованно. И объединению стоит указать Зеленскому мирные переговоры как единственно верный путь, а не уготованный им миру «ядерный холокост».

Сейчас, когда США раскрыли, что Киев совершил террористический акт в отношении 29-летней женщины (российской журналистки Дарьи Дугиной. — NEWS.ru), понимаешь, что Франкенштейн вышел из-под контроля своих американских и европейских создателей, — резюмировал журналист.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом. В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.