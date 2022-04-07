В ЕС заявили о выделении дополнительных €500 млн для Украины

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов выделить на предоставление вооружений Украине дополнительные €500 млн. При этом он поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за данное предложение, сообщает ТАСС.

После быстрого одобрения это увеличит до €1,5 миллиарда поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины, — подчеркнул Мишель.

Предложение Борреля об увеличении финансирования поставок вооружений Украине прозвучало ещё на саммите ЕС, который проходил в Версале.

Ранее стало известно, что двухпартийная группа конгрессменов США призвала президента страны Джо Байдена направить Украине ещё больше вооружений. В письменном обращении говорится о запросе Киева на ракеты класса «земля — воздух» и противокорабельные ракеты, истребители.