В ЕС выразили надежду на прекращение операции Азербайджана в Карабахе

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

В Евросоюзе приняли к сведению информацию о договоренностях по приостановке боевых действий в Карабахе, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Брюсселе надеются на прекращение антитеррористической операции Азербайджана.

Мы приняли к сведению последние заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что было достигнуто соглашение по прекращению огня. Надеемся, это будет соблюдаться, что Азербайджан прекратит военные действия, — заявил Стано.

20 сентября Министерства обороны Азербайджана и России заявили о договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве командования миротворческим контингентом РФ. В Баку заявили, что за сутки с начала антитеррористических мероприятий на территории Карабаха были взяты под контроль более 90 боевых позиций армянских вооруженных формирований.

В МО Азербайджана подчеркнули, что военные не ведут огонь по отступающим подразделениям противника. Одним из условий прекращения огня стало полное разоружение и отвод армянских войск с территории Азербайджана. Российские миротворцы оказывают мирным жителям Карабаха всю возможную помощь.