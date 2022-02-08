В ЕС усомнились в желании РФ захватить Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе сомневаются в стремлении РФ захватить Украину. По его словам, Москва только оказывает давление на Киев, чтобы добиться пересмотра архитектуры безопасности в Европе, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил , что важным является диалог с Россией, в этой связи он приветствовал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.

Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение, — подчеркнул Боррель.

Дипломат добавил, что у Москвы «есть озабоченности по безопасности», в том числе из-за расширения НАТО, поэтому в Евросоюзе должны учитывать их и говорить о них.

Я не верю, что Россия намерена напасть на Украину сейчас так, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. Поэтому неверно говорить, что сейчас самый критический момент с окончания мировой войны. Сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны, — уточнил представитель Евросоюза.

По его мнению, страны ЕС, США и НАТО ведут «многоуровневый диалог с Россией».

Ранее стало известно, что Евросоюз сомневается в готовности России полностью перестать поставлять газ в Европу, заявил Жозеп Боррель. Однако он не исключил того, что поставки могут сократиться в случае введения санкций против Москвы. В этой ситуации мы ведём переговоры с партнёрами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром, пояснил дипломат.