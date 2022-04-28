В ЕС сообщили о росте заболеваемости гепатитом неизвестного происхождения

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Во многих странах Евросоюза, а также Северной Америки выявлены случаи заражения острым гепатитом у детей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). В документе приводится количество случаев у детей в возрасте до 10 лет и младше в Великобритании, а также в странах Евросоюза и Еврозоны и ряде других государств, включая США и Израиль.

После первоначального сообщения Соединенного Королевства об увеличении числа случаев тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии среди ранее здоровых детей от 5 апреля 2022 года и по состоянию на 20 апреля 2022 года в этой стране было выявлено 111 случаев в возрасте 10 лет и младше. По состоянию на среду, 27 апреля 2022 года, зарегистрировано примерно 55 случаев заболевания в странах ЕС/Европейской экономической зоны (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания). Отдельные случаи были зарегистрированы в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США), — говорится в релизе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на 24 апреля в 12 странах мира было зафиксировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Вспышка отмечена в Великобритании, на долю которой пришлось 114 случаев.

В организации добавили, что известно об одном летальном исходе. При этом возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет. Почти каждому десятому потребовалась трансплантация печени.

В Роспотребнадзоре считают, что риск завоза гепатита неопределённого происхождения на территорию России крайне низок.