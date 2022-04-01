В ЕС сообщили, что новый пакет санкций против России не затронет энергетику

Страны Европейского союза в настоящий момент работают над новым пакетом санкций в отношении России из-за событий на Украине, заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони. По его словам, которые приводит Reuters, новые ограничительные меры не затронут энергетический сектор РФ.

Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент, — сказал он.

Еврокомиссар отметил, что сообщество столкнётся с замедлением роста, вызванным кризисом на Украине, но не с рецессией. Он добавил, что предсказываемый рост экономики на 4% был слишком оптимистичным и ЕС его, скорее всего, не достигнет.

C 24 февраля — дня начала военной операции на Украине — Евросоюз ввёл уже четыре пакета санкций против России. Ограничительные меры стран Европы затронули в том числе стратегические сектора экономики России и банка. ЕС заблокировал доступ к ключевым технологиям и рынкам союза.

В санкционный список, в частности, попали РЖД, КамАЗ, «Совкомфлот», Ростех, а также МФТИ, Минобороны и его структуры, банки «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк и банк «Россия».

Сейчас в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине.