Евросоюз согласовал санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального

Постпреды Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального. Они уже отправили свои предложения на утверждение министрам.
Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному, — сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
Подробности пока держат в секрете.
Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.
Осуждённого оппозиционера призвали освободить США, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Канада, Швейцария и ряд других стран.
В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти выступления являются отрывом от реальности и ангажированностью. Об этом писал NEWS.ru.
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