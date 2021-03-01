Евросоюз согласовал санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального

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Два сотрудника украинского посольства в Варшаве задержаны на границе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В своём микроблоге министр рассказал, что два сотрудника посольства на служебном автомобиле пытались вывезти в Польшу валюту, золото, а также контрабандные сигареты. Всего этого у контрабандистов было в избытке. На...