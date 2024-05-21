В ЕС сдержанно отреагировали на запрос об аресте лидеров ХАМАС и Израиля Боррель: запрос МУС на арест лидеров ХАМАС и Израиля принят к сведению

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрос прокурора Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара был принят к сведению, сообщил в соцсети Twitter (X) глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, МУС является независимым в своих решениях.

Я принял к сведению решение прокурора МУС запросить ордера на арест в Отделении предварительного производства МУС в отношении Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, — отметил Боррель.

Ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнули, что американские власти отвергают требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест Нетаньяху. Оно является возмутительным, поскольку Соединенные Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности», констатировали политики.

До этого советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман обратил внимание, что запрос главного прокурора на арест представителей израильских властей наравне с лидерами палестинского движения ХАМАС является «кровавым наветом» на еврейское государство. Таким шагом обвинитель «перешел красную черту», заключил он.