В ЕС рассказали, чем чревато создание бесполётной зоны над Украиной
Боррель: создание бесполётной зоны над Украиной приведёт к началу третьей мировой войны
Никита Чайка
Никита Чайка
11:58, 13 марта 2022
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике Жозеп БоррельФото: Dwi Anoraganingrum via imago-images.de/Global Look Press
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Введение режима бесполётной зоны над Украиной могло бы положить начало третьей мировой войне, заявил в интервью газете El Periódico верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в Евросоюзе, соблюдая осторожность, делают всё возможное, чтобы помочь Украине и при этом не распространить военные столкновения на другие страны.
Когда кто-то просит бесполётную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолёты, нарушающие её. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, мы не хотим этого делать, — сказал Боррель.
Он отметил, что санкции против России вводятся не с целью изменить политический режим в стране, а для того, чтобы нанести удар по экономике. По его мнению, рестрикции могут поспособствовать прекращению военных действий на Украине.
Ранее Боррель заявил, что у Евросоюза есть серьёзные опасения, что Россия может расширить свою «военную деятельность» и направить её против одной из стран Североатлантического альянса (НАТО).
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».