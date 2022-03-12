В ЕС рассказали, чем чревато создание бесполётной зоны над Украиной

Введение режима бесполётной зоны над Украиной могло бы положить начало третьей мировой войне, заявил в интервью газете El Periódico верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, в Евросоюзе, соблюдая осторожность, делают всё возможное, чтобы помочь Украине и при этом не распространить военные столкновения на другие страны.

Когда кто-то просит бесполётную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолёты, нарушающие её. Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, мы не хотим этого делать, — сказал Боррель.

Он отметил, что санкции против России вводятся не с целью изменить политический режим в стране, а для того, чтобы нанести удар по экономике. По его мнению, рестрикции могут поспособствовать прекращению военных действий на Украине.

Ранее Боррель заявил, что у Евросоюза есть серьёзные опасения, что Россия может расширить свою «военную деятельность» и направить её против одной из стран Североатлантического альянса (НАТО).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».