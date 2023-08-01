В ЕС просят Москву не эскалировать СВО из-за атак БПЛА на Москву

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Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, говоря об атаке БПЛА на Москву, отметила, что оружие, поставленное Брюсселем Киеву, может быть использовано только для защиты территории Украины.

Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине. <...> ЕС не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников, — заявила Массрали.

Очередная атака на «Москва-Сити» в столице России произошла утром 1 августа. Днем ранее беспилотники уже повредили одну из башен в деловом квартале.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев повторил удар по башням-близнецам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, атакуя гражданский объект — «Москва-Сити». Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ее интерпретацию не поддержал. Он заявил, что в Кремле не видят такой аналогии.