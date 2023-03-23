Боррель осудил угрозы из России в адрес суда в Гааге

Фото: EUC/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Председатель Евросоюза Жозеп Боррель осудил высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в отношении Международного уголовного суда и Нидерландов, где находится инстанция. Ранее МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путин и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за «перемещение украинских детей». 20 марта Медведев написал, что вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда.

Европейский Союз подтверждает, что полностью поддерживает МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы. У Международного уголовного суда, который играет ведущую роль в борьбе с безнаказанностью, должна быть возможность работать независимо и беспристрастно, — заявил Боррель.

Глава ЕС заверил, что продолжит отстаивать независимость МУС и защищать суд от внешнего влияния. Также он призвал другие страны рассмотреть возможность признания Римского статута, на основе которого действует инстанция в Гааге.

23 марта представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда не могут влиять на характер участия делегаций России в работе ООН и членство в органах организации. Он добавила, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к гражданам РФ юридически ничтожны.