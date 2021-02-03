В ЕС прокомментировали продление ДСНВ РФ и США

https://static.news.ru/photo/5d539ca6-6636-11eb-ac89-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

В Евросоюзе прокомментировали продление ДСНВ Россией и США. Там отметили, что такой шаг усилит международную и европейскую безопасность. Об этом говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

ЕС придаёт особое значение договору СНВ-3, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности, — говорится в документе.

В Евросоюзе уточнили, что призывают добиваться дальнейшего сокращения ядерного потенциала двух ядерных держав. Предполагается, что это поможет избежать вероятности ядерного конфликта в будущем.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что договор между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) был продлён. Он будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений.

Позднее в НАТО прокомментировали продление Договора СНВ-3 между Россией и США. В Альянсе его назвали ядром международной стабильности.

Там также отметили, что обе страны вновь выражают поддержку исполнению международных обязательств в связи с договором. Также ДСНВ способствует активному диалогу по путям улучшения стратегической безопасности.