В ЕС призвали не дать России контролировать ситуацию в Афганистане

Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать сложившуюся в Афганистане ситуацию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что обстановка в Афганистане стала настоящей трагедией не только для местных жителей, но и для международного сообщества.

Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана, — подчеркнул Боррель, выступая перед депутатами Европарламента.

Ранее Боррель сказал, что вывод американских войск из Афганистана и приход к власти в стране талибов стали самыми значительными геополитическими событиями с момента присоединения Крыма к России. По мнению представителя ЕС, развитие событий в Афганистане отразится как на международной обстановке в целом, так и на состоянии стран Запада в частности.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.