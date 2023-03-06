ЕС призвал Баку и Ереван к сдержанности ЕС призвал Баку и Ереван к сдержанности после перестрелки между ВС Азербайджана и армянскими силовиками

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Евросоюзе призвали Армению и Азербайджан к сдержанности, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации в зоне Карабахского конфликта, сообщает внешнеполитическая служба ЕС. В Союзе подчеркнули, что столкновения между азербайджанскими военными и армянскими силовиками должны быть тщательно расследованы.

Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс, — говорится в заявлении.

5 марта Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в провокации на территории Карабаха. В ведомстве рассказали, что Ереван пытался перебросить военную технику, боеприпасы и солдат по автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу в Азербайджан, где дислоцируется российский миротворческий контингент. Азербайджанские военные остановили конвой для проверки документов, после чего началась перестрелка.

Позже в Баку сообщили, что двое азербайджанских военнослужащих были убиты в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований.

В свою очередь Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в совершении провокации. В ведомстве рассказали, что из-за действий азербайджанских диверсантов погибли трое армянских военнослужащих, еще один был ранен. Ереван назвал действия Баку терроризмом.

МИД России выразил озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне карабахского конфликта и неоднократными нарушениями режима прекращения огня. РФ призвала Азербайджан и Армению проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации, подчеркнув, что все вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем.