В ЕС призвали Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

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Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала заявление, в котором призывает Азербайджан и Армению прекратить боевые действия вокруг Лачинского коридора и линии соприкосновения. В ведомстве с сожалением отметили, что столкновения привели к человеческим жертвам и раненым. Стороны призвали соблюдать режим прекращения огня.

Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения, — сказано в сообщении.

В документе также сказано, что ЕС готов содействовать и продолжать свое участие в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ранее заявил, что основная причина напряженности в Карабахе заключается в невыполнении Арменией взятых на себя обязательств.

Глава МИД отметил в ходе телефонного разговора со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, что в последние дни со стороны Еревана были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.