В ЕС потребуют от министров G20 «осуждения войны» Reuters: ЕС откажется принять заявление G20 без «осуждения войны»

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/Global Look Press

Евросоюз намерен отказаться от поддержки коммюнике по итогам министерского саммита «Большой двадцатки» (G20), если документ не будет выражать «осуждение войны» на территории Украины, заявил журналистам Reuters источник в ЕС. Мероприятие пройдет 1 и 2 марта в Нью-Дели. Во встрече поучаствуют главы МИД стран — членов G20, а также специально приглашенные принимающей стороной министры и международные организации.

Как подчеркнул источник, в ЕС считают, что Индия должна по итогам саммита добиться единого понимания сложившейся ситуации. Это, по его словам, необходимо для остановки конфликта на территории Украины.

Принимающая сторона, пишет Reuters, понимает, что встреча в первую очередь проходит на фоне украинской ситуации. Однако в Индии надеются, что на саммите также будут затронуты темы изменения климата и долговых обязательств государств третьего мира.

Ранее главы Минфинов и Центробанков стран «Большой двадцатки» по итогам переговоров в Бангалоре выпустили совместное заявление, исключив из него пункты с осуждением действий России на Украине. Против принятия этих пунктов выступили Россия и Китай. Все остальные 15 пунктов были единогласно одобрены.

Министры финансов подчеркнули в этих непринятых положениях, что большинство членов G20 решительно осудили военные действия РФ на Украине. Министры добавили, что форум G20 — это не место для решения вопросов безопасности, однако нынешняя ситуация на Украине влияет в том числе и на экономику ряда стран.