В ЕС отметили неизбежность диалога с талибами

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике Жозеп БоррельФото: Thomas Koehler/photothek.net via Global Look Press
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель высказался за переговоры ЕС и движения «Талибан» (организация запрещена на территории России). Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Дипломат отметил, что талибы стали полноценным собеседником в международной политике.
Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы, — отметил Боррель.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Афганистан неправильно списывать со счетов.
Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, — подытожил чиновник ЕС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с «Талибаном» придется договариваться. Политик отметила необходимость в этом шаге, чтобы иметь возможность спасти тех, кого еще можно. Налаживание диалога с новой властью в Кабуле, по её мнению, поспособствует созданию политического канала помощи афганцам.