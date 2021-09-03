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В ЕС отметили неизбежность диалога с талибами

11:25, 05 сентября 2021
В ЕС отметили неизбежность диалога с талибами Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель Фото: Thomas Koehler/photothek.net via Global Look Press
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель высказался за переговоры ЕС и движения «Талибан» (организация запрещена на территории России). Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Дипломат отметил, что талибы стали полноценным собеседником в международной политике.

Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы, отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Афганистан неправильно списывать со счетов.

Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, — подытожил чиновник ЕС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с «Талибаном» придется договариваться. Политик отметила необходимость в этом шаге, чтобы иметь возможность спасти тех, кого еще можно. Налаживание диалога с новой властью в Кабуле, по её мнению, поспособствует созданию политического канала помощи афганцам.

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