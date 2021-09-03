В ЕС отметили неизбежность диалога с талибами

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Кабмин Японии намерен запустить выдачу цифровых паспортов вакцинации от COVID к декабрю текущего года. Заниматься введением системы будет новое управление по цифровизации при правительстве, сообщает издание Nikkei.

Сейчас граждане Японии, привившиеся от коронавируса, могут получить бумажный сертификат, который подтверждает прохождение процедуры. Цифровые паспорта будут использовать в первую очередь для заграничных поездок. Заявки на получение паспортов вакцинации японские...