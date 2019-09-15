https://static.news.ru/photo/069ff238-d7c6-11e9-9642-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco создают угрозу для региональной безопасности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

В то время, когда напряжённость в регионе растёт, это нападение подрывает текущие усилия по деэскалации и диалогу, — приводит текст документа ТАСС .

В ЕС призвали установить личности тех, кто стоит за атакой, и призвали к максимальной сдержанности, чтобы не допустить напряжённости в регионе.

В ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов. После этого на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».