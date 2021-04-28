Евросоюз не исключил ухудшения отношений с Россией

Европейский союз не исключает дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, в Европе готовы работать с Москвой по многим вопросам, поэтому каналы диалога должны оставаться открытыми.
Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться, — рассказал политик.
Боррель отметил, что в ЕС готовы улучшать отношения с российскими властями, это произойдёт в том случае, если они будут соблюдать европейские ценности и принципы. Он считает, что при взаимодействии с Россией следует использовать такие ключевые понятия, как противодействие, взаимодействие и сдерживание.
Между тем в Евросоюзе рассматривают возможность очередной высылки российских дипломатов. В Брюсселе могут провести скоординированную акцию, которая была проведена после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, но у евродепутатов нет единства по этому вопросу. Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония не стали дожидаться скоординированного решения Брюсселя и выдворили российских дипломатов. Также сотрудников дипмиссий из России выдворили из Словакии и Румынии.
О том, что Брюссель не спешит обострять ситуацию, говорит позиция Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в беседе с журналистами заявил, что не намерен продолжать конфронтацию с Москвой.