Евросоюз не исключил ухудшения отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/b2c89ace-a82b-11eb-b5f7-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Европейский союз не исключает дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, в Европе готовы работать с Москвой по многим вопросам, поэтому каналы диалога должны оставаться открытыми.

Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться, — рассказал политик.

Боррель отметил, что в ЕС готовы улучшать отношения с российскими властями, это произойдёт в том случае, если они будут соблюдать европейские ценности и принципы. Он считает, что при взаимодействии с Россией следует использовать такие ключевые понятия, как противодействие, взаимодействие и сдерживание.

Между тем в Евросоюзе рассматривают возможность очередной высылки российских дипломатов. В Брюсселе могут провести скоординированную акцию, которая была проведена после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, но у евродепутатов нет единства по этому вопросу. Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония не стали дожидаться скоординированного решения Брюсселя и выдворили российских дипломатов. Также сотрудников дипмиссий из России выдворили из Словакии и Румынии.

О том, что Брюссель не спешит обострять ситуацию, говорит позиция Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в беседе с журналистами заявил, что не намерен продолжать конфронтацию с Москвой.