В ЕС назвали события в Афганистане катастрофой

Произошедшие события в Афганистане являются катастрофой, которую не смогли предвидеть западные разведки. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Боррель сказал, что вывод американских войск из Афганистана и приход к власти в стране талибов стали самыми значительными геополитическими событиями с момента присоединения Крыма к России. По мнению представителя ЕС, развитие событий в Афганистане отразится как на международной обстановке в целом, так и на состоянии стран Запада в частности.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.