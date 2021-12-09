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В ЕС назвали непрозрачными контрсанкции, введённые Белоруссией

Представитель ЕС назвал непонятными контрсанкции, введённые Белоруссией
11:35, 09 декабря 2021
В ЕС назвали непрозрачными контрсанкции, введённые Белоруссией Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press
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ЕС считает контрсанкции, введённые Белоруссией, непрозрачными и оставляющими много вопросов относительно их масштабов, реализации и доступных способов оспаривания в суде. Как сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, того же самого нельзя сказать о санкциях, ранее введённых в отношении Белоруссии.

Мы подчёркиваем, что ограничительные меры ЕС прозрачны, принимаются на основе консенсуса государствами-членами ЕС и основаны на доказательствах неправомерных действий, таких, как нарушения прав человека и использование мигрантов. Их также можно обжаловать в Суде ЕС, - сказал Стано.

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