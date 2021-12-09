В ЕС назвали непрозрачными контрсанкции, введённые Белоруссией

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Американский телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Джо Байден слаб. Также знаменитость признал бессмысленность конфронтации с Россией, указав на то, что такая политика не приведёт к положительным итогам.

Да, это безумие. От военной конфронтации с президентом России Владимиром Путиным мы не только ничего не выиграем, но и многое потеряем, — начиная с многих тысяч жизней простых американцев, —...