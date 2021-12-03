В ЕС изучат ситуацию с исключением Литвы из таможенной системы Китая

Еврокомиссия намерена изучить ситуацию с исключением Литвы из таможенной системы Китая. Этот шаг лишил литовских предпринимателей возможности легализовать доставленные в КНР товары, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Кризис в литовско-китайских отношениях возник после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня.

Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию, — заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

Как отметил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис, Литва ожидает от Европы поддержки в решении этого вопроса. По его словам, это беспрецедентный случай, когда санкции накладываются на одно из государств ЕС. Глава МИД заметил, что его страна не может ввести ответные ограничительные меры, так как не имеет возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие.

Ранее МИД КНР выразил Литве протест из-за открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

Кроме того, Пекин приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, а также приостановил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания.

В китайском внешнеполитическом ведомстве добавили, что неоднократно призывали Вильнюс воздерживаться от нарушения своих обязательств. Однако литовские власти не обращают внимания на позицию Пекина и не считаются с общими интересами двусторонних отношений, отметили в КНР. Дипломаты призвали Литву «немедленно исправить свои ошибки».