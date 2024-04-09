В ЕС договорились об ограничениях на импорт сельхозпродукции с Украины Reuters: ЕС достиг соглашения о тарифах на импорт сельхозпродукции с Украины

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Руководство Евросоюза достигло предварительного соглашения о тарифах на импорт украинской аграрной продукции, которая, как считают в блоке, дестабилизирует европейские сельскохозяйственные рынки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата. Обсуждения состоялись в понедельник, 8 апреля, решение было одобрено Бельгией.

Для полного принятия тарифных мер потребуется согласие остальных стран ЕС и утверждение Европарламентом. До этого документ находился на доработке в комитете Европарламента по международной торговле — после того, как 13 марта Европарламент не согласовал предложение Еврокомиссии продлить еще на один год режим беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо уничтожить Евросоюз раньше, чем он «убьет» сельское хозяйство Европы. Политик отметил, что евродепутаты «воткнули нож в спину» европейским фермерам, фактически поддержав продление импорта сельхозпродукции с Украины без таможенных пошлин.

До этого член парламента Франции Александр Сабату констатировал, что беспошлинный импорт товаров с Украины представляет смертельный риск для агропромышленного сектора Франции. Он написал письмо, адресованное властям страны, в котором призвал урегулировать вопрос. Сабату обратил внимание, что за последний год доля импорта с Украины выросла на 74%.