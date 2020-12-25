Силовики задержали 34 оппозиционера в Ереване

https://static.news.ru/photo/c29e2b2c-46f0-11eb-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Полиция в Ереване задержала 34 протестующих на митингах. Об этом сообщило оппозиционное «Движение спасения родины».

В ходе акций протеста оппозиция, добивающаяся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, блокировала несколько центральных улиц и проспектов столицы. Силовики пытались их разогнать.

В соответствии с информацией, переданной СМИ полицией, в участки были доставлены 28 граждан. Однако сопоставив данные, мы выяснили, что их число достигает 34, — цитирует сообщение оппозиционеров РИА Новости.

Протестующие требуют отставки премьера. Оппозиционные силы уже выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.

Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. На этом фоне Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.

Как писал NEWS.ru, 25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов по решению народа оставить свой пост.