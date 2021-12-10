В Ереване задержали участников акции протеста в здании МИД Армении

Тринадцать участников акции протеста в здании МИД Армении доставлены в полицейские отделения Еревана, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции. Среди задержанных — члены «Освободительного движения», требующие предоставления карт, по которым ведутся переговоры по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

В полицейские отделения были доставлены 11 участников акции, — сказали в пресс-службе.

Как сообщается, протестующие собрались в фойе и требовали встречи с представителями МИД. Полиция вывела участников акции и усадила их в машины.

Ранее также сообщалось о протестных акциях в Ереване с требованием опубликовать проект документа по демаркации границ с Азербайджаном. Акцию протеста организовали ряд политических сил и общественных организаций. Недовольные действиями правительства граждане вышли на улицы Еревана с требованием предотвратить противоречащую армянским интересам демаркацию и делимитацию границ, в том числе потребовать публикации документов, которые предназначены для подписания между Арменией и Азербайджаном.

Позже стало известно, что в ходе переговоров президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между республиками.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.