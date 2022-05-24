В Ереване опровергли заявления об открытии Зангезурского коридора

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На территории Армении не может быть никаких дорог или транспортного коридора, заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян в интервью «Арменпресс». Так он прокомментировал заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о строительстве Зангезурского коридора. По словам Григоряна, все достигнутые на саммите в Брюсселе договоренности касаются региональных коммуникаций.

Все договоренности, достигнутые в Брюсселе, соответствуют публичным заявлениям, сделанным представителями Армении в прошлом. В заявлении председателя Совета ЕС [Шарля Мишеля] по итогам встречи можно видеть, что в контексте открытия региональных сообщений договоренности касались пограничного, таможенного контроля, взимания платы, международного транзита. Эти важные вопросы касаются реализации проекта «Армянский перекресток», и правительство Армении последовательно будет двигаться в этом направлении, — сказал Григорян.

Алиев в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что по итогам переговоров в Брюсселе стороны договорились открыть Зангезурский коридор, в том числе построить как железную, так и автомобильную дорогу.

Встреча на европейской площадке прошла 22 мая при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.