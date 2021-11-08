В Ереване оппозиция вышла на митинг с требованием сменить власть

На площади Свободы в Ереване сторонники оппозиционного блока «Айастан», возглавляемого экс-президентом Робертом Кочаряном, вышли на митинг, сообщает Sputnik Армения. Протесты приурочены к годовщине подписания трёхстороннего договора лидеров России, Азербайджана и Армении, остановившего кровопролитие в Карабахе. Оппозиционеры считают документ «вражеским» и обвиняют действующую власть в поражении в Карабахской войне, а также потере территорий.

Как сообщал ранее лидер партии, формирование движения национального сопротивления необходимо для смены власти. Именно это, по его мнению, является условием вывода страны из нынешней ситуации, обеспечения мира и безопасности в регионе.



На митинге присутствуют и представители блока «Честь имею», которую возглавляет экс-директор Службы нацбезопасности, лидер партии «Отечество» Артур Ванецян.

В Армении Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, на него заведено судебное дело.



Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в зоне карабахского конфликта. В интервью Общественному телевидению Армении он обвинил Азербайджан в попытках скомпрометировать деятельность российских миротворцев в Карабахе.