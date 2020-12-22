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В Ереване оппозиция блокирует здания правительства и Генпрокуратуры Армении

14:06, 22 декабря 2020 29
Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

В Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. При этом сотни активистов начали блокировать здания правительства и Генпрокуратуры страны.

Митинг организовали семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины». В нём участвуют несколько тысяч человек. Они требуют отставки Пашиняна.

Армения без Никола! Никол должен уйти!приводит лозунги активистов ТАСС.

Корреспондент агентства предаёт, что ситуация на площади Республики, где находится здание кабмина, напряжённая, полиция несёт усиленную службу. Кроме того, протестующие блокируют и здание на улице Вазгена Саркисяна, в котором находятся МИД страны и другие ведомства.

Никол Пашинян должен уйти в отставку. Он сделал всё, чтобы началась война, не остановил её, когда были такие предложения. Он виновен в сдаче нашей земли, а также гибели наших ребят, — заявил бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.

Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. На этом фоне Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.

В свою очередь Пашинян неоднократно заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов. Вместе с тем на прошлой неделе он заметил, что решать, кто занимает пост премьер-министра, должен народ, писал NEWS.ru.

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