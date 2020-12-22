В Ереване оппозиция блокирует здания правительства и Генпрокуратуры Армении

https://static.news.ru/photo/0aeeba28-4448-11eb-8e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

В Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. При этом сотни активистов начали блокировать здания правительства и Генпрокуратуры страны.

Митинг организовали семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины». В нём участвуют несколько тысяч человек. Они требуют отставки Пашиняна.

Армения без Никола! Никол должен уйти! — приводит лозунги активистов ТАСС.

Корреспондент агентства предаёт, что ситуация на площади Республики, где находится здание кабмина, напряжённая, полиция несёт усиленную службу. Кроме того, протестующие блокируют и здание на улице Вазгена Саркисяна, в котором находятся МИД страны и другие ведомства.

Никол Пашинян должен уйти в отставку. Он сделал всё, чтобы началась война, не остановил её, когда были такие предложения. Он виновен в сдаче нашей земли, а также гибели наших ребят, — заявил бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.

Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. На этом фоне Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.

В свою очередь Пашинян неоднократно заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов. Вместе с тем на прошлой неделе он заметил, что решать, кто занимает пост премьер-министра, должен народ, писал NEWS.ru.