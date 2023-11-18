В Ереване объявили о договоренности с Баку по мирному соглашению Пашинян: Ереван и Баку договорились об основных принципах мирного соглашения

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян (справа)

Ереван и Баку договорились об основных принципах мирного соглашения, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По его словам, которые приводит ТАСС, Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга.

Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] в Брюсселе, — пояснил он.

Пашинян уточнил, что стороны согласились на демаркацию по картам Генштаба СССР 1974–1990-х годов. Также есть понимание того, что Армения и Азербайджан не должны иметь территориальных претензий друг к другу, добавил он.

Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга. Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения, — посетовал Пашинян.

При этом ранее 18 ноября помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что власти Армении не реагируют на предложения по пятому варианту мирного договора. По его словам, Ереван не дает своего ответа уже на протяжении двух месяцев. Гаджиев подчеркнул, что сейчас у стран есть возможность положить конец антагонизму и вражде для построения устойчивого мира.

До этого Пашинян заявлял, что Ереван может подписать мирный договор с Баку на основе трех согласованных принципов. По его словам, один из них заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга.