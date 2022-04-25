В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна
В Ереване началось шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Пашиняна
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
19:28, 25 апреля 2022
Никол ПашинянФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
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В Ереване оппозиционеры вышли на улицы города, скандируя требования об отставке действующего премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт РИА Новости. Демонстранты собрались церкви Святого Креста и двинулись в сторону центра города. По мнению протестующих, нынешняя политика губительна для страны и грозит потерей государственности. Кроме того, 1 мая оппозиция намерена организовать митинг побольше, когда к ним присоединятся единомышленники из областей, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.
Наша задача — в ближайшие пять дней поднять народ на борьбу... Мы ждем наших соратников, которые направляются к нам из областей и 1 мая мы организуем большой митинг, — рассказал он.
Ранее Пашинян посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи они обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегически-союзнических отношений, ситуацию в Карабахе, подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном и бороться с односторонними санкциями.