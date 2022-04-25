В Ереване началось шествие с требованием отставки Пашиняна

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал, что не смог дозвониться до Эммануэля Макрона, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах во Франции, передаёт РИА Новости. По словам Байдена, французский лидер был очень занят празднованием победы, поэтому не смог ответить американскому президенту.

Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал, — сказал...