В Ереване началась акция протеста родных пленных и пропавших без вести

Родители и родственники военнопленных, без вести пропавших военнослужащих собрались у здания правительства Армении. Они возмущены скандальными высказываниями спикера парламента Армении Алена Симоняна о пленных, сообщает Sputnik Армения.

Родители и родственники без вести пропавших военнослужащих, собравшиеся у здания правительства Армении, требуют, чтобы Симонян немедленно вышел к ним и разъяснил свои слова, — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Симонян обвинил пропавших и задержанных азербайджанской стороной армянских солдат в дезертирстве и трусости, заявив, что их для него уже не существует. По словам Симоняна, военнослужащие, о которых идёт речь, бросили оружие, бежали и заблудились, в результате чего оказались в плену.

16 ноября Ереван сообщил о том, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении Армении. Военные вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. В результате погибли двое армянских военных. 13 попали в плен, с 24 была потеряна связь.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи азербайджанских военнослужащих в боях на границе с Арменией, ещё 10 солдат были ранены. Баку назвал Ереван ответственным за эскалацию напряжённости на границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.