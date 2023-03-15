В Эр-Рияде предостерегли от введения потолка цен на саудовскую нефть Глава Минэнерго Саудовской Аравии: страна не продаст свою нефть установившим потолок цен

Фото: Hu Guan / XinHua / Global Look Press

Министр энергетики Саудовский Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналу Energy Intelligence, что страна не станет продавать свою нефть государствам, которые поддержат введение потолка цен на энергоресурс. Он добавил, что такие действия усугубляют нестабильность и волатильность рынка и негативно влияют на отрасль в целом. Он выразил уверенность, что это решение поддержат другие страны-члены ОПЕК.

Если будет введен предел цен на экспорт саудовской нефти, мы не будем продавать нефть любой из стран, которая установит потолок цен на наши поставки, — сказал Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, ограничения на цены схожи с попытками в США принять закон NOPEC, который позволяет властям США подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Помощник министра финансов США Бен Харрис ранее заявил, что Россия реализует 75% экспортной торговли нефтью без помощи западных сервисов. Он отметил, что оставшиеся 25% реализуются с использованием западных сервисов. По словам Харриса, сделки, которые проводятся вне установленного потолка цен, не превышают по стоимости ожидания экспертов. При этом он подчеркнул, что российская экономика недополучает ожидаемые доходы от продажи черного золота, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства.