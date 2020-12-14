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В Эр-Рияде назвали терактом взрыв танкера в Джидде

18:13, 14 декабря 2020
Фото: Tu Yifan/XinHua/Global Look Press

Взрыв танкера в порту города Джидда является терактом. Об этом заявили в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.

Нападение было устроено с использованием заминированной лодки и привело к пожару, — цитирует MK.RU сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что до этого были совершены атаки на другое судно в Эль-Шукайке, на распределительную станцию ​​нефтепродуктов в северной Джидде и на плавучую разгрузочную платформу в Джизане.

Инцидент произошёл 14 декабря. В результате взрыва никто не пострадал. Никакого реального влияния на экспорт сырой нефти он не оказал.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце ноября принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из членов экипажа не пострадал.

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